Іспанія

У стамбульському клубі хочуть орендувати воротаря Барселони з правом викупу, запропонувавши йому п'ять мільйонів євро на рік.

Питання воротарської лінії Барселони знову опинилося в центрі уваги після повідомлень про очікуване приєднання Жоана Гарсії до складу каталонців. У контексті потенційної конкуренції за місце у старті, інтерес до Марка-Андре тер Штегена проявив турецький Галатасарай.

Хоча сам німецький воротар нещодавно заявляв про бажання залишитися в Барселоні, турецький гранд вирішив скористатися невизначеністю й запропонував йому річний контракт із зарплатнею п'ять мільйонів євро. Галатасарай бачить у досвідченому німцеві ідеального наступника Фернандо Муслери, який залишає клуб після багатьох років у ролі основного воротаря.

Стамбульці вже готують офіційний запит до Барселони щодо оренди з правом викупу через один сезон. Такий варіант дозволив би туркам отримати топгравця без негайних великих витрат, а каталонцям — розвантажити зарплатну відомість.

Контракт тер Штегена з Барселоною чинний до 2028 року. Наразі відомо, що "блаугранас" ретельно стежать одразу за трьома футболістами на цій позиції.