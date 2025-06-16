Іспанія

Новий наставник мадридців чітко окреслив принципи роботи в команді — статус не врятує від лави запасних.

Хабі Алонсо, який змінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала, одразу окреслив свою тренерську філософію.

Як повідомляє журналіст Cadena SER Хав’єр Ерраєс, іспанський фахівець зробив жорстке попередження гравцям перед першим офіційним матчем під його керівництвом, що відбудеться 18 червня проти Аль-Хілаля на клубному чемпіонаті світу.

"Ті, хто не бігатиме і викладатиметься, не гратимуть. Імена значення не мають", — передав слова тренера клубний інсайдер.

Алонсо також наголосив на важливості активної участі в кожному моменті матчу, незалежно від амплуа футболіста:

"Ви не повинні просто стояти та чекати, поки вам дадуть м'яч, щоб ви забили гол. Потрібно бігати за кожним м'ячем".

Раніше повідомлялось, що Реал може обійти Барселону в боротьбі за Ніко Вільямса.