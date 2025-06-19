Іспанія

Український вінгер увійшов до списку ключових гравців, яких клуб не виставляє на трансфер.

Керівництво Жирони ухвалило рішення зберегти Віктора Циганкова у складі команди принаймні до завершення наступного сезону. Як повідомляє журналіст Ніл Сола, українець має статус одного з головних виконавців і вважається недоторканним у структурі клубу.

Окрім Циганкова, Жирона також не планує розставатися з Ладиславом Крейчі та Янхелем Еррерою, які входять у стратегічні плани головного тренера.

Водночас як очікується, команду можуть покинути Мігель Гутьєррес та Боян Міовскі. Зокрема останнього підписали минулого літа, розраховуючи, що він зможе замінити Артема Довбика.

Минулого сезону Циганков провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Жирона хоче викупити Артура Мело.