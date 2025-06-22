Іспанія

Голкіпер збірної України може вийти в стартовому складі Реала на матч клубного чемпіонату світу — це може стати жестом визнання з боку тренера.

Український воротар Андрій Лунін має шанс вийти в основному складі Реала на матч третього туру клубного чемпіонату світу-2025 проти РБ Зальцбурга. Про це повідомляє іспанське джерело Defensa Central.

Головний тренер мадридців Хабі Алонсо поки що бачить основним воротарем бельгійця Тібо Куртуа, однак розглядає можливість надати Луніну ігрову практику, щоб відзначити його професіоналізм, витримку і лояльність до клубу.

Попри контракт до літа 2030 року, в клубі не виключають можливого відходу українця вже цього літа. Лунін хоче стабільної гри в основі, і якщо отримає відповідну пропозицію, може змінити клубну прописку. Реал у такому разі не стане створювати перешкод для трансферу.

Матч між Реалом і РБ Зальцбургом відбудеться 27 червня.

Раніше повідомлялось, що Лунін хоче залишитися у Реалі Мадрид, але його оточення шукає новий клуб.