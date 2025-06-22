Іспанія

Молодий воротар отримує погрози від уболівальників і був змушений обмежити своє спілкування.

Жоан Гарсія, який нещодавно приєднався до Барселони з Еспаньола за 25 мільйонів євро, стикається з серйозним психологічним тиском після трансферу. Як повідомляє Diario Sport, після переходу голкіпер отримав хвилю анонімних дзвінків і повідомлень з погрозами.

Ситуація змусила гравця змінити номер телефону, а також максимально обмежити соціальну активність. Під час відпустки Гарсія майже не виходить з дому і спілкується лише з вузьким колом найближчих друзів. Через питання безпеки він навіть пропустив святкування дня народження товариша з Еспаньйола.

Усередині колишнього клубу реакція на перехід розділилася. Частина гравців не приховувала розчарування через його рішення, однак були й ті, хто підтримав вибір молодого воротаря.

Нагадаємо, контракт Гарсії з Барселоною розрахований до 2031 року, і він розглядається як один із довгострокових проєктів клубу.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання Ніко Вільямса.