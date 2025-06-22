Іспанія

Сума трансферу оцінюється у сім мільйонів євро.

Нападник Брюгге Ферран Жутгла може повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного іспанця зацікавлена ​​Сельта, яка веде активні переговори щодо трансферу футболіста.

Сума трансферу оцінюється у сім мільйонів євро.

Минулого сезону вихованець Еспаньйола та Барселони провів 54 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Сельта продала Фера Лопеса у Вулвергемптон.