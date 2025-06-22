Сума трансферу оцінюється у сім мільйонів євро.
Ферран Жутгла, Getty Images
22 червня 2025, 20:10
Нападник Брюгге Ферран Жутгла може повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного іспанця зацікавлена Сельта, яка веде активні переговори щодо трансферу футболіста.
Сума трансферу оцінюється у сім мільйонів євро.
Минулого сезону вихованець Еспаньйола та Барселони провів 54 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Сельта продала Фера Лопеса у Вулвергемптон.