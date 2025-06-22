Іспанія

Керівництво клубу не має бажання розлучатися з нідерландським хавбеком.

Спортивний директор Барселони Деку прокоментував ситуацію з контрактом півзахисника Френкі де Йонга.

"Зараз це той Френкі, якого ми хочемо бачити. Ми хочемо, щоб він залишився з нами. У нього ще один рік за контрактом з нами, і ми збираємося спокійно все проаналізувати", — наводить слова Деку La Vanguardia.

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Жоан Гарсія зазнав тиску після переходу в Барселону.