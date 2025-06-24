Іспанія

Іспанський форвард уклав довгострокову угоду з клубом Ла Ліги до 2029 року.

Ферран Жутгла офіційно став гравцем Сельти. Нападник бельгійського Брюгге підписав контракт з іспанським клубом терміном на чотири роки — до літа 2029-го.

За інформацією ЗМІ, трансфер 26-річного іспанця обійшовся Сельті у шість мільйонів євро.

Жутгла провів два сезони в Брюгге, куди перейшов у 2022 році. У минулому сезоні він був одним із лідерів команди, взявши участь у 54 матчах та записавши на свій рахунок 14 голів і сім результативних передач.

Форвард є вихованцем Еспаньйола, а також раніше виступав за Барселону Б.

Раніше повідомлялося, що Сельта продала Фера Лопеса у Вулвергемптон.