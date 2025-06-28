Іспанія

Австрійський футболіст може пропустити місяць.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба пропустить найближчі матчі "вершкових" на Клубному чемпіонаті світу-2025 через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Після медичного обстеження Давіда Алаби, у нього було діагностовано травму литкового м'яза лівої ноги. В очікуванні розвитку подій", — сказано в заяві клубу.

За прогнозами ЗМІ, 33-річний австрієць може пропустити близько місяця.

Додамо, що з грудня 2023 року до січня 2025 року Алаба пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Також у квітні у Давіда виникли проблеми з меніском.

Нинішнього сезону Алаба провів 14 матчів, у яких відіграв на полі 599 хвилин.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Ювентуса до 1/8 фіналу КЧМ-2025.