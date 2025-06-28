Іспанія

Клуб із Севільї посилиться вихованцем мадридців.

Лівий вінгер мадридського Атлетіко Родріго Рікельме переходить до Реала Бетіс, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "зелено-білі" домовилися про п'ятирічний контракт з іспанцем. Рідний для 25-річного гравця клуб отримає частину коштів від майбутнього потенційного продажу.

У Бетісі Рікельме замінить Хесуса Родрігеса, який уже невдовзі поповнить склад Комо.

Родріго порталом transfermarkt оцінюється в 12 млн євро. Його контракт з Атлетіко розраховано до кінця червня 2028 року. Загалом на рахунку іспанця п'ять голів і сім асистів у 75-ти матчах за мадридців у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що столичний клуб викладе 30+ млн євро за гравця "зелено-білих".