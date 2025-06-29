Іспанія

Каталонський клуб пообіцяв нападнику Атлетіка, що зможе оформити його перехід без порушення правил Ла Ліги.

Ніко Вільямс ще на крок ближче до переходу в Барселону. Каталонський клуб надав 22-річному нападнику офіційні гарантії, що зможе зареєструвати його в Ла Лізі одразу після завершення трансферу, повідомляє видання Sport.es.

Угода вийшла на завершальний етап після того, як Вільямс отримав підтвердження від керівництва клубу щодо дотримання фінансових вимог. Гравець раніше висловлював стурбованість через ситуацію із лімітом зарплат, однак Барселона зуміла переконати його у надійності своїх фінансових розрахунків.

Очікується, що вже наступного тижня клуб повернеться до дії правила 1:1, яке дозволяє витрачати один євро на трансфери чи зарплати за кожен зекономлений або зароблений євро. Це стане можливим завдяки внутрішній фінансовій оптимізації та перегляду контрактів.

Барселона вже подала до Ла Ліги план із виплат за контрактом Вільямса. Передбачається, що зарплата буде розподілена рівномірно протягом шести років, аби уникнути надмірного навантаження на бюджет у короткостроковій перспективі.

Раніше Атлетік офіційно звинуватив Барселону у махінаціях та прагне заблокувати трансфер Ніко Вільямса.