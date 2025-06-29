Іспанія

29-річний аргентинець не входить у плани "неаполітанців".

Вінгер Наполі Джованні Сімеоне може змінити команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного аргентинця зацікавлені Дженоа та Севілья, які уважно стежать за ситуацією з футболістом.

Також зазначається, що Джованні не входить до планів тренерського штабу "неаполітанців" під керівництвом Антоніо Конте і тому сам розглядає варіанти зі зміною клубної прописки.

Минулого сезону Сімеоне провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Вольтемаде відмовив Челсі й Наполі заради Баварії.