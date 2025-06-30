Іспанія

Мадридці проводять чистку складу.

Захисники Рейнілдо Мандава та Сесар Аспілікуета залишили мадридський Атлетіко. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Зазначається, що керівництво мадридського клубу вирішило не продовжувати контракти із захисниками та відпустити їх на правах вільних агентів.

31-річний Рейнілдо Мандава виступав за Атлетіко протягом чотирьох останніх сезонів. На його рахунку 103 проведених матчі за мадридців у всіх турнірах.

В свою чергу, 35-річний Сесар Аспілікуета, відіграв за "матрацників" два сезони За цей час він провів у складі Атлетіко загалом 54 матчі.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд близький до підписання Рейнілдо.