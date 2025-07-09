Іспанія

Команда Хабі Алонсо хоче отримати додаткові дні відпочинку.

Мадридський Реал сподівається перенести дату матчу стартового туру нового сезону іспанської Ла Ліги, в якому зустрінеться з Осасуною. Про це повідомляє The Athletic.

Мадридський клуб та Іспанська асоціація футболістів (AFE) направили офіційні листи до ліги — це аргументовано участю "вершкових" у Клубному чемпіонаті світу-2025.

Зазначається, що у травні Реал та Атлетіко попередньо погодили з Ла Лігою та Королівською іспанською футбольною федерацією (RFEF) перенесення дати першого туру чемпіонату на той випадок, якщо вони дійдуть до 1/4 фіналу КЧС.

Нагадаємо, зустріч Реала та Осасуни запланована на 19 серпня. Перенесення дати вже погоджено з Осасуною та RFEF — тепер все залежить від рішення Ла Ліги.