21-річний форвард залишається в розпорядженні першої команди після блискучого виступу на Клубному чемпіонаті світу.
Gonzalo García Torres, getty images
08 липня 2025, 12:55
Мадридський Реал не має наміру відпускати перспективного нападника Гонсало Гарсію цього літа. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, іспанський гранд повністю виключив можливість оренди або продажу 21-річного гравця.
Форвард вразив тренерський штаб своїми виступами на Клубному чемпіонаті світу, де забив чотири голи та віддав одну гольову передачу у п’яти матчах. За системою "гол+пас" він став одним із найрезультативніших гравців турніру, зрівнявшись із Майклом Олісе з Баварії.
У сезоні-2024/25 Гарсія також блискуче проявив себе у складі Реал Кастільї, відзначившись 25 голами та чотирма асистами у 36 матчах.
Очікується, що молодий нападник отримає більше шансів у першій команді Хабі Алонсо в новому сезоні, і керівництво клубу бачить у ньому важливий актив на майбутнє.