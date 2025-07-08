Іспанія

21-річний форвард залишається в розпорядженні першої команди після блискучого виступу на Клубному чемпіонаті світу.

Мадридський Реал не має наміру відпускати перспективного нападника Гонсало Гарсію цього літа. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, іспанський гранд повністю виключив можливість оренди або продажу 21-річного гравця.

Форвард вразив тренерський штаб своїми виступами на Клубному чемпіонаті світу, де забив чотири голи та віддав одну гольову передачу у п’яти матчах. За системою "гол+пас" він став одним із найрезультативніших гравців турніру, зрівнявшись із Майклом Олісе з Баварії.

У сезоні-2024/25 Гарсія також блискуче проявив себе у складі Реал Кастільї, відзначившись 25 голами та чотирма асистами у 36 матчах.

Очікується, що молодий нападник отримає більше шансів у першій команді Хабі Алонсо в новому сезоні, і керівництво клубу бачить у ньому важливий актив на майбутнє.