Іспанія

Німець рано завершив кар'єру?

Колишній півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловився про гру "вершкових" під керівництвом Хабі Алонсо. Цитує німецького майстра La Gazzetta dello Sport.

"Реалу, як і раніше, не вистачає гравця стилістичного схожого на мене. І вони все ще шукають його. Подібних футболістів не так багато. А тих, хто є, нелегко роздобути.

Про роботу Хабі в Реалі судити ще занадто рано. Потрібен час, щоб оцінити зміни та реалізацію його ідей.

Я можу сказати тільки те, що він виконав велику роботу в Німеччині з Баєром. Впевнений, Хабі розбереться, як внести корективи в те, що потребує змін. З огляду на такий клас гравців, все має бути добре", — сказав Кроос.

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