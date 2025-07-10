Іспанія

У клубі занепокоєні недостатньою віддачею Вінісіуса та Мбаппе, а майбутнє Родріго вже вирішене.

Керівництво мадридського Реала планує провести особисті розмови з окремими гравцями команди, щоб оцінити їхню мотивацію, цілі та рівень відданості клубу. Такий крок став наслідком гучної поразки 0:4 від ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу, яка шокувала керівництво і вболівальників.

Як повідомляє Marca, боси Реала переконані, що не всі футболісти віддаються грі сповна і працюють на командний результат. Найближчими днями керівники клубу з'ясують у гравців, чи готові вони боротися за проєкт і виконувати вимоги тренерського штабу.

Окрема увага буде прикута до Вінісіуса Жуніора, форма якого викликає занепокоєння у керівництва. Клуб чекає від нього чесної відповіді щодо свого ставлення до ситуації.

Ще більше сумнівів виникло щодо новачка Кіліана Мбаппе. Його небажання активно працювати в обороні викликало обурення головного тренера Хабі Алонсо. Наставник наголосив, що всі гравці повинні бути частиною командної боротьби — чого, на його думку, в матчі з ПСЖ не відбулося.

Також Marca повідомляє, що мадридці вже ухвалили рішення щодо Родріго — він виставлений на трансфер, і Реал активно шукає йому новий клуб.

Клубне керівництво готове до радикальних змін, якщо не отримає чітких гарантій від гравців до закриття трансферного вікна у вересні.

Раніше Алонсо прокоментував перебування Родріго в запасі в матчі проти ПСЖ.