Інше

Нищівна поразка "вершкових".

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував руйнівну поразку від французького ПСЖ (0:4) в рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу. Цитує бельгійця AS.

"ПСЖ завжди так починає свої матчі, вони дуже потужні на старті. Нам потрібно було слідувати плану тренера.

Суперник чудово відчував вільного гравця під тиском, особливо в першому таймі. У другому, коли вони послабили тиск, все пішло краще. Два швидких голи вирішили результат гри.

Це важка поразка, але з неї можна винести урок. Іноді такий удар допомагає продовжувати коригувати гру, додавати в ній. ПСЖ виграв Лігу чемпіонів і зараз виступають дуже добре.

На мій погляд, ми весь час трохи запізнювалися. Всі були не на своїх позиціях, і саме так вони тебе обіграють. ПСЖ біжать вперед, і доводиться розвертатися. Ми не були поруч із ними, що додавало їм простору. Важко, коли ви розосереджені на полі, а вони грають практично ідеально", — заявив Куртуа.