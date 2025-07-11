19-річний півзахисник близький до підписання контракту із каталонським клубом.
Руні Бардагжі, Getty Images
11 липня 2025, 14:29
Півзахисник Копенгагена Руні Бардагжі сьогодні прибуде до Барселони для проходження медичного огляду перед офіційним переходом. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
Барселона погодила умови трансферу із данським клубом: сума угоди складе 2,5 мільйона євро, а Копенгаген отримає додатково 15% від майбутнього перепродажу футболіста.
Попри те, що минулий сезон для 19-річного Барджі був непростим через серйозну травму, яка обмежила його до п'яти матчів у чемпіонаті Данії, каталонці вірять у потенціал молодого гравця та його здатність швидко адаптуватися до нових умов.
Очікується, що найближчим часом Барселона офіційно оголосить про підписання контракту з перспективним вінгером.
Раніше в Барселоні заявили про бажання лівого вінгера Атлетіка Ніко Вільямса приєднатися до "блаугранас". Але згодом іспанець продовжив контракт зі своїм клубом.