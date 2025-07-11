Іспанія

19-річний півзахисник близький до підписання контракту із каталонським клубом.

Півзахисник Копенгагена Руні Бардагжі сьогодні прибуде до Барселони для проходження медичного огляду перед офіційним переходом. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Барселона погодила умови трансферу із данським клубом: сума угоди складе 2,5 мільйона євро, а Копенгаген отримає додатково 15% від майбутнього перепродажу футболіста.

Попри те, що минулий сезон для 19-річного Барджі був непростим через серйозну травму, яка обмежила його до п'яти матчів у чемпіонаті Данії, каталонці вірять у потенціал молодого гравця та його здатність швидко адаптуватися до нових умов.

Очікується, що найближчим часом Барселона офіційно оголосить про підписання контракту з перспективним вінгером.

Раніше в Барселоні заявили про бажання лівого вінгера Атлетіка Ніко Вільямса приєднатися до "блаугранас". Але згодом іспанець продовжив контракт зі своїм клубом.