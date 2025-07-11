Іспанія

Хабі тільки починає свій тренерський шлях в Мадриді.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про порівняння його команди з мадридським Реалом. Цитує іспанського фахівця The Touchline.

"Хабі просто потрібен передсезонний період. Повний тренувальний цикл. Йому не потрібно нічого доводити. Проект Алонсо тільки починає розвиватися.

Я працював над нашим проектом два роки, ПСЖ і Реал Алонсо просто не можна порівнювати. Щоб побудувати команду потрібен час. Я знаю, що Хабі видатний тренер і все в нього буде добре", — заявив Енріке.

Зазначимо, що у півфіналі Клубного чемпіонату світу ПСЖ розбив мадридський Реал із рахунком 4:0.