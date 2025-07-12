Іспанія

Німець дав пораду своєму колишньому клубу.

Колишній півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос розповів чого не вистачало "вершковим" у минулому сезоні. Цитує легендарного німця Madrid Universal.

"Щоб повернутися на вершину, найважливіше, на мій погляд — це концентрація, дисципліна та те, як працює і застосовується система. Звідси ви зможете визначити, який гравець вам потрібен, виходячи зі стилю гри, який команда хоче прийняти.

Дуже важливо, щоб команда відчувала, що захищається як єдине ціле. Це дає вам більше енергії під час повернення м'яча. Але якщо цього немає, то ви весь час бігатимете за суперником або не зможете якісно пресингувати, тому що вони постійно будуть перегравати вас. Ви не зможете вчасно повертатися назад у захист, тому що не звикли до цього. Це була найбільша проблема, з якою ми зіткнулися в минулому сезоні", — заявив Кроос.