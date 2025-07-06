Іспанія

Ексхавбек Реала поділився думкою про 39-річного Луку Модрича, який залишає клуб після Клубного чемпіонату світу.

Колишній півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловив повагу до свого давнього партнера по центру поля — Луки Модрича, який цього літа попрощається з клубом після завершення Клубного чемпіонату світу.

"Він ніколи не втратить своїх навичок володіння м'ячем, я в цьому не сумніваюся. Лука завжди був особливим гравцем. Очевидно, фізично він уже не той, що раніше, це нормально, йому ось-ось виповниться 40 років. Це природно, що він не дотягує до [рівня] своїх 30 років.

Ось чому останніми роками він став потроху грати менше, це теж нормально. Однак Лука продовжує виступати, він добре тримається і робить свій внесок. Думаю, найголовніше, що Модріч, як і раніше, насолоджується життям футболіста не лише на полі, а й за його межами. Бути з командою, мандрувати, грати… Він ніколи не втратить тих умінь, на які здатні його ноги", — вважає Кроос.

Нагадаємо, Модрич став найвіковішим автором голу у відборі на ЧС серед європейців.