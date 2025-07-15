Футболіст підписав контракт на два роки.
Хесус Вальєхо, ФК Альбасете
15 липня 2025, 07:20
Альбасете на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього захисника мадридського Реала Хесуса Вальєхо.
Угода з 28-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.
Минулого сезону Хесус провів лише чотири матчі, в яких віддав одну гольову передачу за 136 хвилин.
За підсумками минулого сезону Альбасете посів десяте місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди.
Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.