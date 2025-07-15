Іспанія

Найбільше матчів на рахунку колишнього хавбека Реала Луки Модрича.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде встановив рекорд минулого сезону-2024/25 за кількістю зіграних хвилин на полі. Про це повідомляє Marca.

На рахунку 26-річного уругвайця 6116 хвилин за 72 матчі. Минулого сезону він пропустив три матчі — два в Ла Лізі і один у Кубку Іспанії.

У той же час рекорд за кількістю зіграних матчів належить новачкові Мілану Луці Модричу, який минулого сезону провів 63 матчі за Реал та десять поєдинків за збірну Хорватії.

Друге місце у списку за кількістю ігрових хвилин посідає хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, а трійку найкращих замикає воротар Мілана Майк Меньян.

Раніше стало відомо скільки заробив Челсі після перемоги на Клубному чемпіонаті світу.