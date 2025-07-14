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Серйозні гроші.

Лондонський Челсі в фіналі Клубного чемпіонату світу впевнено розібрався з французьким ПСЖ (3:0). Крім омріяного трофею "сині" заробили чималу суму за участь та перемогу у турнірі. Про це повідомляє Tribalfootball.

За інформацією джерела, лондонський клуб загалом заробив майже 125 мільйонів євро.

Зазначається, що тільки перемога у фіналі принесла 34,6 мільйона євро, до яких додався бонус за участь у вирішальному матчі у розмірі 25,6 мільйонів євро + бонуси за попередні раунди.

18 мільйонів євро за вихід у півфінал, 11,4 мільйона євро за вихід у чвертьфінал, 6,5 мільйона євро за 1/8 фіналу, не кажучи вже про 3,6 мільйона євро за перемоги на груповому етапі. До цього також додається бонус за участь у турнірі в розмірі 25,7 мільйона євро.

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