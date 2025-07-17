Іспанія

Юний футболіст отримав легендарний номер.

18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль прокоментував отримання 10-го номера у каталонському клубі. Його слова наводить AS.

"Це було моєю мрією з самого дитинства. Я і моя сім'я дуже щасливі. "Барса" — це все моє життя. Коли я приїхав сюди, мені було сім років, це мій дім.

Для всіх хлопців у Ла Масії потрапити в основну команду — мрія, і я втілюю її в реальність. Моя мета — завжди перемагати і продовжувати рости, хоча я ще дуже молодий.

Я з нетерпінням чекаю можливості зіграти під 10-м номером перед вболівальниками на Камп Ноу. У цьому сезоні ми чудово проведемо час і обов'язково будемо перемагати. Про таке мріють із дитинства. Я вдячний клубу за те, що мені це запропонували", — заявив Ямаль.

Зазначимо, що раніше від 10-м номером в Барселоні грали такі видатні футболісти, як Ліонель Мессі, Роналдінью, Рівалдо, Ромаріо, Дієго Марадона, Ласло Кубала.