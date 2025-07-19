Іспанія

У міланського клубу немає пропозицій по нідерландцю.

Спортивний директор міланського Інтера П’єро Аусіліо прокоментував інтерес Барселони до правого фулбека команди Дензела Думфріса. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Ми не отримували офіційної пропозиції від Барселони щодо Дензела Дамфріса. Так, в його контракті дійсно є відступні... але термін дії "клаусули" скоро закінчиться, і ми продовжимо рухатися вперед", — заявив Аусіліо.

Зазначимо, що сума відступних в контракті 29-річного нідерландця складає 30 млн. євро. Ця умова діятиме до 1-го серпня, цього року.

Чинна трудова угода гравця з "нерадзуррі" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Дензел Думфріс відіграв за Інтер 47 матчів, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола та Манчестер Сіті націлилися на Думфріса.