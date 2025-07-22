Іспанія

30-річний іспанець раніше вже виступав за Бетіс.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Пау Лопесом.

Угода з 30-річним іспанцем розрахована до літа 2028 року.

Останнім клубом Лопеса була мексиканська Толука, за яку він виступав із лютого цього року. На його рахунку 11 матчів, чотири на нуль за 16 пропущених м'ячів.

Додамо, що Пау вже виступав у складі "бетікос" у сезоні-2018/19, коли провів за клуб 35 матчів, з яких десять на нуль за 49 пропущених м'ячів.

Також Лопес захищав кольори Марселя, Еспаньйола, Роми та Жирони.

Раніше повідомлялося, що Бетіс домовився про перехід аргентинського захисника.