Іспанія

Президент клубу заявив про повну відкритість до участі в просуванні іспанського чемпіонату за кордоном.

Президент Барселони Жоан Лапорта підтвердив, що клуб готовий підтримати ініціативу Ла Ліги щодо проведення офіційного матчу чемпіонату Іспанії на території США. Такий крок має на меті підвищити глобальну привабливість турніру та розширити його аудиторію.

"Я у повному розпорядженні Ла Ліги. Якщо Ла Лізі необхідно провести матч у США для просування свого іміджу та підвищення комерційної привабливості, ми в повному розпорядженні Ла Ліги", — зазначив Лапорта.

Водночас він наголосив, що клуб хоче уникнути спортивних втрат у разі переїзду поєдинку:

"Очевидно, що ми хочемо, щоб матч, наскільки це можливо, не завдав жодних спортивних збитків — що, я думаю, так і відбудеться, — і ми вже повідомили Ла Лізі, що в повному розпорядженні".

Ідея проведення матчів Ла Ліги за межами Іспанії не нова, але отримала новий імпульс у межах глобальної стратегії зростання ліги.