Іспанія

Сума трансферу 25-річного колумбійця становила близько 13 мільйонів євро.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Нельсоном Деоссою.

Угода з 25-річним колумбійцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила близько 13 мільйонів євро.

Для Деосси це буде перший досвід виступів у Європі. До цього він перебрався до Монтеррея з Пачуки в січні цього року за 5,8 млн євро.

Минулого сезону Деосса провів 49 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що три клуби цікавляться півзахисником Ювентуса Артуром Мело.