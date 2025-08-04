Сума трансферу 25-річного колумбійця становила близько 13 мільйонів євро.
Нельсон Деосса, ФК Бетіс
04 серпня 2025, 21:58
Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Нельсоном Деоссою.
Угода з 25-річним колумбійцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила близько 13 мільйонів євро.
Для Деосси це буде перший досвід виступів у Європі. До цього він перебрався до Монтеррея з Пачуки в січні цього року за 5,8 млн євро.
Минулого сезону Деосса провів 49 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що три клуби цікавляться півзахисником Ювентуса Артуром Мело.