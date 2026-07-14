Каталонці планують активізувати переговори після завершення виступів аргентинського форварда на чемпіонаті світу.
Хуліан Альварес, Getty Images
14 липня 2026, 21:57
Барселона має намір повернутися до переговорів щодо нападника Атлетіко Хуліана Альвареса одразу після завершення його участі на чемпіонаті світу-2026. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, каталонський клуб готовий запропонувати за аргентинця 100 мільйонів євро, а також включити до угоди одного зі своїх футболістів і бонусні виплати.
Водночас керівництво Барселони не планує збільшувати гарантовану суму трансферу понад зазначену позначку.
Повідомляється, що сам Альварес зацікавлений у переході до Барселони й саме цей варіант вважає пріоритетним для продовження кар'єри.
Втім, Атлетіко поки не готовий продавати одного зі своїх лідерів прямому конкуренту в Ла Лізі. У мадридському клубі віддають перевагу можливому трансферу до Англії, де інтерес до форварда також проявляє Арсенал.