Іспанія

Каталонці планують активізувати переговори після завершення виступів аргентинського форварда на чемпіонаті світу.

Барселона має намір повернутися до переговорів щодо нападника Атлетіко Хуліана Альвареса одразу після завершення його участі на чемпіонаті світу-2026. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб готовий запропонувати за аргентинця 100 мільйонів євро, а також включити до угоди одного зі своїх футболістів і бонусні виплати.

Водночас керівництво Барселони не планує збільшувати гарантовану суму трансферу понад зазначену позначку.

Повідомляється, що сам Альварес зацікавлений у переході до Барселони й саме цей варіант вважає пріоритетним для продовження кар'єри.

Втім, Атлетіко поки не готовий продавати одного зі своїх лідерів прямому конкуренту в Ла Лізі. У мадридському клубі віддають перевагу можливому трансферу до Англії, де інтерес до форварда також проявляє Арсенал.