Арсенал посилив інтерес до форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса. За інформацією The Independent, лондонський клуб прагне завершити трансфер до старту передсезонної підготовки.

Повідомляється, що боротьба за 26-річного нападника останнім часом дещо вщухла, а сам Альварес тепер відкритий до можливого переходу в Арсенал, хоча раніше віддавав перевагу продовженню кар’єри в Іспанії.

Водночас головною перешкодою залишається сума трансферу. Арсенал не готовий платити понад 90 мільйонів фунтів, тоді як Атлетіко оцінює свого нападника більш ніж у 100 мільйонів фунтів.

В минулому сезоні аргентинський форвард зіграв 49 поєдинків, відзначився 20 голами та віддав 9 результативних передач.