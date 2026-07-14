“Каноніри" хочуть оформити перехід нападника Атлетіко ще до початку передсезонної підготовки.
Хуліан Альварес, gettyimages
14 липня 2026, 09:36
Арсенал посилив інтерес до форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса. За інформацією The Independent
, лондонський клуб прагне завершити трансфер до старту передсезонної підготовки.
Повідомляється, що боротьба за 26-річного нападника останнім часом дещо вщухла
, а сам Альварес тепер відкритий до можливого переходу в Арсенал, хоча раніше віддавав перевагу продовженню кар’єри в Іспанії.
Водночас головною перешкодою залишається сума трансферу. Арсенал не готовий платити понад 90 мільйонів фунтів
, тоді як Атлетіко оцінює свого нападника більш ніж у 100 мільйонів фунтів
.
В минулому сезоні аргентинський форвард зіграв 49 поєдинків, відзначився 20 голами та віддав 9 результативних передач.