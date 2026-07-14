Іспанія

Німецький голкіпер незабаром вирушить до Амстердама.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген найближчим часом стане гравцем Аякса. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, каталонський та нідерландський клуби остаточно врегулювали всі юридичні, структурні та податкові питання, які затримували оформлення переходу. Після цього Барселона надала фінальне схвалення на трансфер.

Повідомляється, що угода передбачає оренду німецького голкіпера. Раніше сторони не могли дійти згоди щодо розподілу зарплати футболіста, однак сьогодні всі необхідні документи були остаточно узгоджені.

Найближчими днями тер Штеген вирушить до Амстердама, де пройде медичне обстеження та підпише контракт.

У майбутньому сезоні досвідчений воротар має виступати за команду під керівництвом нового головного тренера Мічела, з яким він встиг пересіктися під час нещодавньої оренди в Жироні.