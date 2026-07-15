Іспанія

Ганс-Дітер Флік задоволений нинішнім підбором центральних захисників каталонського клубу

Барселона більше не розглядає можливість підписання центрального захисника Тоттенгема Мікі ван де Вена. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб змінив пріоритети на літньому трансферному ринку та зосередився на пошуку нового нападника. Питання посилення центру оборони наразі відійшло на другий план.

Зазначається, що Барселона повернеться до пошуку центрального захисника лише в тому випадку, якщо хтось із нинішніх виконавців залишить команду до завершення трансферного вікна. Повідомлялося, що "блаугаранас" стежать за Емеріком Лапортом та Крістіаном Ромеро.

Повідомляється, що головний тренер Ганс-Дітер Флік задоволений наявними варіантами в центрі захисту. Особливо враження на тренерський штаб справив прогрес Жерара Мартіна, який у минулому сезоні вдало взаємодіяв із Пау Кубарсі.

Крім того, у клубі більше не вважають Мікі ван де Вена футболістом, який ідеально відповідає стилю гри Барселони. Саме тому каталонці вирішили зосередити свої зусилля на підсиленні атакувальної лінії.