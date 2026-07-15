Іспанія

Каталонський клуб розглядає варіанти для посилення оборони, хоча пріоритетом залишається підписання атакувального гравця.

Барселона продовжує аналізувати можливості для зміцнення складу в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Sport.es, каталонці уважно стежать за центральними захисниками Атлетіка Більбао Емеріком Лапортом і Тоттенгема Крістіаном Ромеро.

Втім, на цьому етапі підписання нового центрбека не є першочерговим завданням для чемпіонів Іспанії. У клубі задоволені прогресом Жерара Мартіна, який добре проявив себе в парі з Пау Кубарсі. Барселона може активізуватися на трансферному ринку лише в разі відходу одного з нинішніх оборонців.

Лапорт, який вдало виступає на чемпіонаті світу-2026, вважається футболістом, здатним гармонійно доповнити Кубарсі. У свою чергу, Ромеро також входить до сфери інтересів каталонців після появи інформації про його можливий відхід із Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що аргентинський центрбек залишить лондонський клуб цього літа, а переговори щодо нього вже розпочав Інтер. Водночас потенційний трансфер до Барселони ускладнюють висока трансферна вартість футболіста, яка оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро, а також контрактна ситуація Лапорта.

Наразі Барселона не веде активних переговорів щодо жодного з двох захисників і лише оцінює можливі варіанти перед ухваленням остаточного рішення.