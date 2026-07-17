Іспанія

Каталонський клуб проявляє інтерес до 26-річного правого захисника Тоттенгема, проте його перехід до табору "синьо-гранатових" є вкрай малоімовірним.

Правий захисник Тоттенгема та національної збірної Іспанії Педро Порро навряд чи перейде до Барселони.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, 26-річний футболіст дуже подобається президенту "синьо-гранатових" Жоану Лапорті та спортивному директору Деку. Утім, такий трансфер наразі є майже неможливим. Нещодавно гравець підписав нову довгострокову угоду з Тоттенгемом та отримав суттєве збільшення заробітної плати.

Окрім цього, у каталонському клубі вважають, що правий фланг оборони зараз не потребує термінового підсилення.

Ринкова вартість латераля, за оцінками порталу Transfermarkt, становить 35 мільйонів євро, а його новий контракт із Тоттенгемом розрахований до літа 2031 року.