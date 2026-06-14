У клубі відзначили прогрес захисника та його важливу роль у команді Роберто Де Дзербі.
Педро Порро, getty images
14 червня 2026, 20:15
26-річний захисник Тоттенгема Педро Порро підписав новий контракт із клубом, який розрахований до літа 2031 року.
Спортивний директор Йохан Ланге прокоментував продовження угоди, відзначивши прогрес футболіста:
"За останні три з половиною роки він досяг величезного прогресу і став одним із найкращих захисників у грі, і той факт, що він збирається виступати на чемпіонаті світу за Іспанію, є підтвердженням цього", — сказав Ланге.
Головний тренер Роберто Де Дзербі також високо оцінив внесок іспанця:
"Педро – дуже важливий для нас гравець, який постійно демонструє свою здатність впливати на перебіг матчів як в обороні, так і в атаці. Він приносить команді енергію, інтенсивність та індивідуальність", — заявив тренер.
У минулому сезоні Порро провів 47 матчів у всіх турнірах і став гравцем із найбільшою кількістю ігор у складі Тоттенгема. Особливо яскраво він проявив себе у заключних матчах кампанії під керівництвом Де Дзербі.