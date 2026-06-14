Англія

У клубі відзначили прогрес захисника та його важливу роль у команді Роберто Де Дзербі.

26-річний захисник Тоттенгема Педро Порро підписав новий контракт із клубом, який розрахований до літа 2031 року.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Спортивний директор Йохан Ланге прокоментував продовження угоди, відзначивши прогрес футболіста:

"За останні три з половиною роки він досяг величезного прогресу і став одним із найкращих захисників у грі, і той факт, що він збирається виступати на чемпіонаті світу за Іспанію, є підтвердженням цього", — сказав Ланге.

Головний тренер Роберто Де Дзербі також високо оцінив внесок іспанця:

"Педро – дуже важливий для нас гравець, який постійно демонструє свою здатність впливати на перебіг матчів як в обороні, так і в атаці. Він приносить команді енергію, інтенсивність та індивідуальність", — заявив тренер.

У минулому сезоні Порро провів 47 матчів у всіх турнірах і став гравцем із найбільшою кількістю ігор у складі Тоттенгема. Особливо яскраво він проявив себе у заключних матчах кампанії під керівництвом Де Дзербі.