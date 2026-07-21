Іспанський півзахисник відхилив пропозиції Манчестер Сіті щодо нового контракту.
Родрі, gettyimages
21 липня 2026, 10:23
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі
налаштований змінити клуб уже цього літа та хоче приєднатися до мадридського Реала.
Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон
.
За інформацією джерела, іспанець уже відхилив кілька пропозицій
Манчестер Сіті щодо продовження чинного контракту, оскільки його головною метою залишається переїзд до Мадрида. Повідомляється, що Родрі продовжує працювати над тим, аби перехід до Реала
став реальністю вже під час поточного літнього трансферного вікна.
Наразі офіційних переговорів між клубами не підтверджено, однак бажання самого футболіста може стати ключовим фактором. В минулому сезоні футболіст зіграв 33 матчі та забив 2 голи.