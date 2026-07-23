Іспанія

27-річний уругвайський нападник Аль-Хіляля вважає себе чудовою "бюджетною" опцією для каталонського клубу.

Нападник саудівського Аль-Хіляля Дарвін Нуньєс готовий продовжити кар'єру в Барселоні.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, 27-річний футболіст розглядається як один із альтернативних варіантів для "синьо-гранатових" у разі невдачі з трансфером Хуліана Альвареса.

Сам уругваєць переконаний, що міг би стати вигідною "бюджетною" опцією для каталонського гранда, тому разом із агентом уважно стежить за розвитком подій.

Нагадаємо, ексфорвард Ліверпуля пов'язаний контрактними зобов'язаннями з Аль-Хілялем до літа 2028 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Нуньєса у 20 мільйонів євро.