Іспанія

Мадридський клуб не змінив позицію щодо аргентинця, а каталонці готові продовжити боротьбу лише за умови тиску з боку самого форварда.

Барселона не відмовляється від ідеї підписати нападника Атлетіко Хуліана Альвареса, однак трансфер залишається складним.

Як повідомляє AS, мадридський клуб досі категорично відмовляється вступати у переговори щодо продажу аргентинця.

Позиція Атлетіко не змінилася ще до початку чемпіонату світу. Керівництво клубу продовжує наполягати, що Альварес не виставлений на трансфер і планує бачити його у складі команди Дієго Сімеоне наступного сезону.

Очікується, що нападник повернеться до тренувань із Атлетіко 10 серпня. При цьому Барселона не має наміру нескінченно чекати на розвиток ситуації та встановила для себе дедлайн щодо можливого переходу — кінець липня.

Раніше Альварес уже публічно заявляв про бажання змінити клуб, однак це не змусило Атлетіко переглянути свою позицію. У Барселоні вважають, що для зрушення ситуації аргентинцю, можливо, доведеться зробити ще одну публічну заяву або посилити тиск на мадридський клуб.

Каталонці вже робили першу пропозицію щодо форварда у 100 млн євро, але вона була відхилена. Контракт Альвареса з Атлетіко чинний до літа 2031 року, а мадридці наразі не демонструють готовності розглядати варіанти його продажу.