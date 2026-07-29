Іспанія

Мадридський клуб розпочав усні переговори щодо переходу 30-річного іспанського півзахисника.

Мадридський Реал націлений на підписання півзахисника збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі Ернандеса під час літнього трансферного вікна.

Як зазначає у своїх соціальних мережах інсайдер Фабріціо Романо, "вершкові" вперше звернулися до англійського клубу стосовно можливого переходу хавбека. Переговорний процес розпочався з усних обговорень між сторонами. Керівництво мадридців заявляє про готовність заплатити за 30-річного футболіста понад 50 мільйонів євро.

Родрі виступає за "містян" із літа 2019 року. Чинна угода іспанця з клубом розрахована до червня 2027 року.

Нагадаємо, Ернандес був визнаний найкращим футболістом чемпіонату світу-2026.

Раніше повідомлялося, що Родрі переніс операцію на спині.