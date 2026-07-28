Англія

Період реабілітації очікується коротким.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі переніс операцію на спині, повідомляє прес-служба клубу.

30-річний іспанець мав невеликі проблеми зі спиною, через що йому довелося перенести легку операцію.

Зазначається, що відновлення найкращого гравця ЧС-2026, який став переможцем турніру зі збірною Іспанії, не має тривати багато часу.

Раніше була інформація, що Родрі може залишити Сіті та перейти до Реалу, з яким уже погодив контракт до літа 2030 року. "Вершкові" нині готують пропозицію у розмірі 50-60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ і Барселона включилися в боротьбу за Родрі.