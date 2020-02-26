Турция 26 февраля 2020, 11:48 Арбитр скандального дерби между Фенербахче и Галатасараем отстранен от работы Халил Умут Мелер, обслуживавший матч 23-го тура чемпионата Турции Фенербахче — Галатасарай пропустит 24-й тур. Фото Fanatik 26 февраля 2020, 11:48 Руководство турецкой Суперлиги осталось недовольно работой Халила Умута Мелера в матче Фенербахче — Галатасарай и отстранило его от судейства на следующий тур — сообщает Fanatik. Арбитр явно не справился с горячим стамбульским дерби, закончившимся массовой дракой. Судья на протяжении матча показал 11 желтых и 3 красных карточки (одну из них — тренеру хозяев Эрсуну Яналу). Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Галатасарай Фенербахче Источники Fanatik Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте