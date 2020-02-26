Турция

Халил Умут Мелер, обслуживавший матч 23-го тура чемпионата Турции Фенербахче — Галатасарай пропустит 24-й тур.

Руководство турецкой Суперлиги осталось недовольно работой Халила Умута Мелера в матче Фенербахче — Галатасарай и отстранило его от судейства на следующий тур — сообщает Fanatik.

Арбитр явно не справился с горячим стамбульским дерби, закончившимся массовой дракой.

Судья на протяжении матча показал 11 желтых и 3 красных карточки (одну из них — тренеру хозяев Эрсуну Яналу).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.