Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Виктор Коваленко, фото ФК Шахтер
14 апреля 2020, 15:45
Агент полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко контактировал с руководством Бешикташа — сообщает Milliyet.
Перед началом следующего сезона Бешикташ намерен существенно омолодить состав, и Коваленко входит в число потенциальных усилений команды.
Контракт 24-летнего футболиста с Шахтером истекает летом 2020 года, и Коваленко намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
Ранее сообщалось, что Виктором интересуется Рома, а портал Transfermarkt включил его в символическую сборную будущих свободных агентов.
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