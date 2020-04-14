Турция

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Агент полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко контактировал с руководством Бешикташа — сообщает Milliyet.

Перед началом следующего сезона Бешикташ намерен существенно омолодить состав, и Коваленко входит в число потенциальных усилений команды.

Контракт 24-летнего футболиста с Шахтером истекает летом 2020 года, и Коваленко намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что Виктором интересуется Рома, а портал Transfermarkt включил его в символическую сборную будущих свободных агентов.

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