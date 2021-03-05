Немецкий хавбек может пропустить около месяца.
Месут Озил, cкриншот
05 марта 2021, 22:59
Полузащитник Фенербахче Месут Озил покинул поле на носилках в матче 28-го тура турецкого чемпионата с Антальяспором.
Официальный сайт клуба сообщает, что по результатам МРТ у Озила выявили частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава.
Немец вряд ли поможет своему клубу в марте.
Ранее стала известна зарплата Озила в Фенербахче.
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