Турция

Конкуренция и жесткая борьба за золотые медали турецкого чемпионата продолжилась до самой последней капли.

Вчера прошли поединки предпоследнего 41-го тура турецкого чемпионата, в котором лидер Суперлиги Бешикташ неожиданно уступил Карагюмрюку (1:2).

Тем временем Галатасарай поднялся на второе место в турнирной таблице, разгромив Денизлиспор (4:1), а еще один претендент на титул Фенербахче также допустил осечку, минимально уступив Сивасспору (1:2).

Таким образом, за тур до завершения чемпионата Турции сразу три команды претендуют на чемпионство. Бешикташ возглавляет турнирную таблицу, набрав 81 очко. Столько же очков у Галатасарая, но "орлы" впереди по дополнительным показателям. Фенербахче занимает третье место, уступая лидерам два очка.

В последнем туре Бешикташ сыграет в гостях против Гезтепе, Галатасарай встретится с Йени Малатьяспор, а Фенербахче предстоит игра с Кайсериспором. Матчи пройдут 15 мая.

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