Новичок турецкой Суперлиги усилится еще одним звездным игроком.
Давид Луис, Getty Images
16 июля 2021, 20:58
Центральный защитник Давид Луис, который покинул лондонский Арсенал на правах свободного агента в конце минувшего сезона, продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, 34-летний бразилец перейдет в стан новичка турецкой Суперлиги — Адана Демирспор.
Давид Луис подпишет с новым клубом контракт, который будет рассчитан на два года.
Напомним, ранее Адана Демирспор усилился несколькими именитыми футболистами, в числе которых оказались итальянский форвард Марио Балотелли и экс-хавбек Динамо Юнес Бельханда.