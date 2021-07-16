Турция

Новичок турецкой Суперлиги усилится еще одним звездным игроком.

Центральный защитник Давид Луис, который покинул лондонский Арсенал на правах свободного агента в конце минувшего сезона, продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, 34-летний бразилец перейдет в стан новичка турецкой Суперлиги — Адана Демирспор.

Давид Луис подпишет с новым клубом контракт, который будет рассчитан на два года.

Напомним, ранее Адана Демирспор усилился несколькими именитыми футболистами, в числе которых оказались итальянский форвард Марио Балотелли и экс-хавбек Динамо Юнес Бельханда.