ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины опроверг слухи.

Миралем Пьянич назвал неправдой то, что он был отстранен от матча против Украины из-за нарушения спортивного режима.

"Я категорически опровергаю все слухи о себе, это вранье – заявил босниец после возвращения в Турцию. – То, что я не сыграю против Украины, было нашим с тренером решением. А фото, из-за которого разгорелся скандал, старое".

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.