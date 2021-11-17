ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины опроверг слухи.
Миралем Пьянич, Getty Images
17 ноября 2021, 18:05
Миралем Пьянич назвал неправдой то, что он был отстранен от матча против Украины из-за нарушения спортивного режима.
"Я категорически опровергаю все слухи о себе, это вранье – заявил босниец после возвращения в Турцию. – То, что я не сыграю против Украины, было нашим с тренером решением. А фото, из-за которого разгорелся скандал, старое".
Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.