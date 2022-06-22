Турция

Доменек Торрен та клуб вирішили не продовжувати співпрацю.

Головний тренер Галатасарая Доменек Торрен залишив посаду наставника турецького клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 59-річного спеціаліста закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати угоду.

Торрен очолював Галатасарай із січня цього року і за підсумками минулого сезону команда посіла лише 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Арда Туран вирішив завершити кар'єру, після чого він працюватиме в структурі Галатасараю.