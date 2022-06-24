Деталі угоди із 48-річним фахівцем не розголошуються.
twitter.com/GalatasaraySK
24 червня 2022, 12:40
Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Окан Бурук.
Деталі угоди із 48-річним фахівцем не розголошуються. Раніше Окан вже працював у Галатасараї як асистент головного тренера у 2013 році.
Останнім місцем роботи Бурука був Істанбул Башакшехір, разом із яким у 2020 році він став чемпіоном Туреччини.
На своїй новій посаді Бурук змінив Доменека Торрена, котрий залишив клуб кілька днів тому.
За підсумками минулого сезону Галатасарай фінішував на 13 місці у турнірній таблиці турецької Суперліги.