Турция

Деталі угоди із 48-річним фахівцем не розголошуються.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Окан Бурук.

Деталі угоди із 48-річним фахівцем не розголошуються. Раніше Окан вже працював у Галатасараї як асистент головного тренера у 2013 році.

Останнім місцем роботи Бурука був Істанбул Башакшехір, разом із яким у 2020 році він став чемпіоном Туреччини.

На своїй новій посаді Бурук змінив Доменека Торрена, котрий залишив клуб кілька днів тому.

За підсумками минулого сезону Галатасарай фінішував на 13 місці у турнірній таблиці турецької Суперліги.